"Украерорух" домігся укладення договору з МАУ на своїх умовах

Суд задовольнив скаргу "Украероруху" і визнав укладеним договір між держпідприємством та компанією "Міжнародні авіалінії України" про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування на 2019 рік.

Про це повідомляє Слідство.Інфо з посиланням на рішення Північного апеляційного господарського суду.

Раніше МАУ відмовилася підписувати цю угоду, запропонувавши змінити частину її пунктів.

В "Украерорусі" наполягали, що з усіма авіаперевізниками вони укладають стандартні угоди. Щоб врегулювати розбіжності з МАУ, держпідприємство подало в суд.

У першій інстанції клопотання "Украероруху" суд підтримав частково, однак днями апеляція повністю задовольнила вимоги держпідприємства.

Як повідомив в.о. начальника юридичного управління "Украероруху" Володимир Ємельянов, рішення Північний апеляційний господарський суд ухвалив 11 серпня.

На початку 2019 року МАУ відмовилась підписувати з "Украерорухом" договір про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування через нібито дискримінаційні умови. У своїх зауваженнях МАУ, серед іншого, пропонувала, щоб "Украерорух" щорічно проводив інвентаризацію, визначав фактичні витрати на надання послуг з аеронавігації та визначав розмір плати за ці послуги.

Крім того, авіаперевізник пропонував відокремлювати супутні витрати держпідприємства від суто аеронавігаційних, проводити регулярні консультації із замовником і переглядати розмір плати за послуги на вимогу замовника.

"Даною постановою суд підтвердив правильність позиції "Украероруху" із приводу того, що договір про аеронавігаційне обслуговування є публічним договором приєднання, тобто стандартним для всіх авіаперевізників", — каже Ємельянов.

Зауважимо, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", одним із бенефіціарів якої вважають бізнесмена Ігоря Коломойського, заборгувала національному провайдеру з аеронавігації "Украероруху" вже близько 1,3 мільярда гривень.

Це — третина річного доходу держпідприємства за надані послуги.

Загалом суди різних інстанцій нині розглядають близько десятка справ, сторонами яких є МАУ та "Украерорух".

За словами в.о. начальника юридичного управління "Украероруху", борг МАУ за 2019 рік становить близько 500 мільйонів гривень.

Нова постанова Північного апеляційного господарського суду начебто дозволить держпідприємству ефективніше відстоювати свої інтереси в суді.

"Рішенням у цій справі суд, фактично, позбавив МАУ одного з інструментів для несплати боргу за аеронавігаційне обслуговування й наблизив решту судових спорів зі схожим предметом до логічного завершення — сплати", — вважає представник "Украероруху".