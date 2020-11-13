Україна підписала з NASA домовленості "Артеміда" про дослідження Місяця і Марсу

Державне космічне агентство України підписало Домовленості в рамках програми NASA "Артеміда" щодо принципів співпраці в цивільному дослідженні й використанні Місяця, Марсу, комет та астероїдів в мирних цілях.

Про це повідомляє прес-служба Державного космічного агентства України.

Зазначається, що Україна стала дев'ятою країною-підписантом Домовленостей щодо "Артеміди".

Домовленості, зокрема, містять набір принципів, якими керуватимуться держави-підписанти в рамках їхньої участі в програмі НАСА "Артеміда", а саме:

Мирне дослідження: усі заходи, що проводяться за програмою Артеміди, мають здійснюватись в мирних цілях;

Прозорість: підписанти здійснюватимуть свою діяльність прозоро, щоб уникнути непорозумінь та конфліктів;

Сумісність: Нації, які братимуть участь у програмі, будуть прагнути підтримувати сумісність систем для підвищення їхньої безпеки та стабільності;

Екстрена допомога: підписанти зобов'язуються надавати допомогу особам, які постраждали в рамках реалізації програми "Артеміда" в контексті Угоди про рятування;

Реєстрація космічних об'єктів: Будь-яка держава, яка бере участь в програмі, має бути учасницею Конвенції про реєстрацію;

Поширення наукових даних: підписанти зобов'язуються публічно оприлюднювати наукову інформацію, отриману в рамках реалізації програми;

Збереження спадщини: підписанти зобов'язуються зберігати космічну спадщину;

Космічні ресурси: видобування та використання космічних ресурсів є ключовим фактором безпечних та сталих досліджень, і підписанти, підтверджують, що така діяльність повинна проводитися відповідно до Договору з космосу;

Деконфліктизація діяльності: підписанти зобов'язуються запобігати шкідливому втручанню та підтримувати принцип належної уваги, як того вимагає Договір з космосу;

Орбітальне сміття: підписанти зобов’язуються планувати безпечне захоронення сміття.

"Це важливо для України, бо ми зможемо реалізувати свої власні проекти у партнерстві з провідними космічними агенціями світу. Це логічний крок в продовження того, що ми вже вступили до Moon Village Association. Українські проекти вперше стали частиною глобального сценарію освоєння Місяця від ISECG, і логічно, що ми далі хочемо реалізовувати наш потенціал в рамках програми "Артеміда".

Перелічені принципи та Домовленості не порушують міжнародних зобов'язань України у сфері космічної діяльності. Також, я переконаний, що Домовленості дадуть новий поштовх до об’єднання держав у започаткуванні багатосторонніх консультацій в контексті розвитку міжнародного космічного права, яке б відповідало сучасним викликам та планам людства в освоєнні космічного простору" - заявив голова ДКА Володимир Усов.

Повідомляється, що підписання Домовленостей сприятиме обговоренню питання укладення Рамкової угоди між Кабміном України та Урядом США про співробітництво у дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях (Рамкова угода від 31 березня 2008 року втратила чинність 22 січня 2019 року), розширенню співпраці України та США за іншими напрямами космічної діяльності та поновленню діалогу держав в рамках Українсько-американської робочої групи з питань досліджень та використання космічного простору в мирних цілях, яка була створена 2016 році.

13 жовтня 2020 року в рамках 71-го Міжнародного астронавтичного конгресу вісім держав підписали Домовленості в рамках програми "Артеміда" щодо принципів співпраці в цивільному дослідженні й використанні Місяця, Марсу, комет та астероїдів в мирних цілях.

Економічна правда