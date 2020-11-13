Курс валют на 13 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

13 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,19 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,13 - 28,14 гривні;

Євро – 33,22 - 33,24 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,13 – 28,37 гривні. Євро купують по 33,01 гривні, продають по 33,42 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,25 - 28,32 гривні, євро - 33,19 - 33,28 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 13 листопада на рівні 28,20 гривні.

Офіційний курс гривні до євро теж послабився та встановився на рівні 33,27 грн (на 12 листопада - 33,14 гривні).

Економічна правда