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Курс валют на 14 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

П'ятниця, 14 січня 2022, 11:15
 
фото: нбу

14 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,85 – 27,87 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США –  27,92 – 27,94 гривні;

Євро – 32,02 – 32,04 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,80 – 28,04 гривні. Євро купують за 31,73 гривні, продають за 32,13 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,99 – 28,10 гривні, євро – 31,90 – 32,08 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 14 січня на рівні 27,74 гривні.

13 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 – 27,75 гривні.

13 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,85 – 27,87 гривні.

Економічна правда

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