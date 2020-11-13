Курс валют на 13 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки

13 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,13 - 28,14 гривни;

Евро - 33,22 - 33,24 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,13 - 28,37 гривни. Евро покупают по 33,01 гривни, продают по 33,42 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,25 - 28,32 гривни, евро - 33,19 - 33,28 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 13 ноября на уровне 28,20 гривни.

Официальный курс гривни к евро тоже ослаб и установился на уровне 33,27 грн (на 12 ноября - 33,14 гривни).

Экономическая правда