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Гривня ще трохи знизилась до долара

Четвер, 13 січня 2022, 19:50

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 14 січня на рівні 27,74 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,78 грн (на 13 січня – 31,48 гривні).

Нагадуємо:

13 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 – 27,75 гривні.

13 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,85 – 27,87 гривні.

Економічна правда

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