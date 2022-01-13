Гривня ще трохи знизилась до долара
Четвер, 13 січня 2022, 19:50
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 14 січня на рівні 27,74 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,78 грн (на 13 січня – 31,48 гривні).
Нагадуємо:
13 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 – 27,75 гривні.
13 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,85 – 27,87 гривні.
Економічна правда
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