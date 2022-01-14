Гривня на торгах перетнула позначку у 28 за долар
14 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,89 – 28,01 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США – 27,89 – 28,01 гривні;
Євро – 32,03 – 32,05 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,87 – 28,12 гривні. Євро купують за 31,77 гривні, продають за 32,19 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 28,01 – 28,10 гривні, євро – 31,97 – 32,14 гривні.
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Нагадуємо:
14 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,85 – 27,87 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 14 січня на рівні 27,74 гривні.
Економічна правда
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