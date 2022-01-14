Гривня на торгах перетнула позначку у 28 за долар

фото нбу

14 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,89 – 28,01 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 27,89 – 28,01 гривні;

Євро – 32,03 – 32,05 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,87 – 28,12 гривні. Євро купують за 31,77 гривні, продають за 32,19 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,01 – 28,10 гривні, євро – 31,97 – 32,14 гривні.

Читайте також: Курс на дно? Що чекає гривню у 2022 році

Нагадуємо:

14 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,85 – 27,87 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 14 січня на рівні 27,74 гривні.

Економічна правда