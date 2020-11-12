"Доступні кредити 5-7-9%": Мінекономіки може підвищити максимальний річний дохід для учасників програми

Мінекономіки розглядає можливість розширення кола учасників програми "Доступні кредити 5-7-9%" через підвищення максимального рівня річного доходу підприємств та послаблення умов щодо фонду оплати праці і чисельності персоналу.

Про це повідомляє прес-служба відомства за підсумками зустрічей голови міністерства Ігоря Петрашка з представниками бізнес-індустрій

Крім цього, у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" розглядають можливість застосовувати дохід підприємства за звітний період 2020 року, а також - питання застави і запровадження портфельних гарантій (до 80% кредиту буде покриватися державою).

Також розглядають можливість адаптації програми "Часткове безробіття".

"Підтримка буде продовжена і у зв'язку з цим, до існуючого бюджету програми, додатково виділено коштів на суму 80 млн грн. Головна мета - допомогти бізнесу у покритті витрат на зарплату робітникам, яким скорочено робочий час, тим самим зберігаючи робочі місця.

Також під час діалогу підприємцями піднімалося питання орендної плати та можливість від її звільнення/відтермінування. Серед запропонованих варіантів рішень - взаємодія із Торгово-промисловою палатою для отримання спеціальних сертифікатів, що дозволяють застосування механізму форс-мажору. Ще один розглянутий формат підтримки бізнесу - отримання грантів, у контексті яких підприємці висловили побажання підняти існуючі ліміти фінансової підтримки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для подальшого діалогу, обговорення усіх питань і напрацювань збалансованих рішень за дорученням прем'єра найближчим часом буде створена Міжвідомча робоча група, до якої увійдуть представники Мінекономіки, Мінфіну, профільного комітету та бізнесу.

Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд "готовий підставити плече", щоб підтримати підприємців під час посилення карантину вихідного дня.

Тим часом біля Кабінету Міністрів пройшла акція рестораторів #МаюПравоПрацювати проти запровадження "карантину вихідного дня".

У Європейській Бізнес Асоціації заявили, що жорсткий локдаун і закриття більшості бізнесів на вихідні принесуть більше шкоди, ніж користі.

Економічна правда