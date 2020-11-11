Бізнес може не витримати "карантину вихідного дня" – ЄБА

У Європейській Бізнес Асоціації заявили, що жорсткий локдаун і закриття більшості бізнесів на вихідні принесуть більше шкоди, ніж користі.

Про це повідомляється на сайті ЄБА.

"На переконання бізнес-спільноти, державі потрібен план, що складається з розумних кроків, базується на світових практиках і накопиченому досвіді. Водночас, необхідні чіткі та зрозумілі адаптивні кроки взаємодії з бізнесом, а не жорсткі тотальні обмеження, аби підтримати і економічне здоров’я країни, в тому числі. На переконання ж спільноти, жорсткий локдаун, і закриття більшості бізнесів на вихідні принесуть більше шкоди, ніж користі.

Бізнес-спільнота вкотре наголошує, що варто розглядати кілька шляхів врегулювання ситуації та забезпечувати, наскільки це можливо, баланс здоров’я населення та економічного здоров’я", - підкреслили в Асоціації.

"Безумовно, наразі час є непростим і важко всім - бізнесу, населенню, владі. Так, населенню все ж варто мати більший рівень самосвідомості, аби допомагати протидіяти поширенню вірусу. Компаніям варто, що, власне, більшість вже й робить, шукати нові ніші та можливості, максимально підтримувати кожного працівника. Однак, і влада має бути більш проактивною - як в питанні протидії поширення вірусу, так і в питаннях підтримки населення та бізнесу. Адже наразі, на жаль, цього не відчувається", - заявила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко.

"Варто зауважити, що рівень економічної активності у вихідні є достатньо високим. Тож тотальне закриття на вихідні може боляче вдарити по підприємцям, а для декого - стати фінальною крапкою в роботі. Водночас, наразі компанії досить свідомо підходять до ситуації з COVID-19, до прикладу, виявляючи захворювання на підприємстві – встановлюють превентивні заходи, аби мінімізувати поширення, запроваджують принцип самоізоляції для тих, хто, імовірно, контактував із хворим. Запроваджують особливі правила та заходи безпеки при роботі з клієнтами, тощо.

Тож бізнес закликає уникнути жорсткого локдауну в країні та підходити до прийняття будь-яких рішень в даному контексті з точки зору довгострокового, стратегічного планування та адаптивності. Крім того, слід не лише встановлювати правила, але й якісно контролювати їх дотримання - як населенням, так і бізнесом, що є прямою відповідальністю Нацполіції та наразі далеко не завжди виконується належним чином", - йдеться у заяві ЄБА.

Нагадаємо:

У вихідні дні ресторани у середньому заробляють 41% від свого тижневого обороту, бари - 40%, піцерії і кальянні - 35%, карантин вихідного дня призведе до різкого спаду виручки закладів, а постійні витрати при цьому залишаться тими ж.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд "готовий підставити плече", щоб підтримати підприємців під час посилення карантину вихідного дня.

Біля Кабінету Міністрів проходить акція рестораторів #МаюПравоПрацювати проти запровадження "карантину вихідного дня".

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов радить очільнику Міністерства культури Олександру Ткаченку замість критикувати пропонований "локдаун вихідного дня", запропонувати механізми підтримки для сфери культури та креативних індустрій.

Мінкульт виступив проти введення "карантину вихідного дня".

Президент Володимир Зеленський зазначив, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.

Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт. Розважальні заходи будуть заборонені.

Економічна правда