Під Кабміном протестують ресторатори проти "карантину вихідного дня"

Фото: Укрінформ

Біля Кабінету Міністрів проходить акція рестораторів #МаюПравоПрацювати проти запровадження "карантину вихідного дня".

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що близько 500 людей стоять з гаслами "Нас мільйони. Дайте працювати!", "Нет карантину выходного дня!", "Мы безопасней, чем в метро!", "Людина їсть не тільки в будні!", "Без бізнесу немає економіки", "Не можете помочь - не мешайте!".

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Крім цього, аналогічні акції зібралися у 22 містах України: зокрема, у Полтаві, Львові, Рівному, Одесі, Херсоні, Рівному та інших містах.

"За інформацією організаторів, попередньо зареєструвалися близько 2 тисяч учасників акції, але організатори очікують, що загалом їх буде до 5 тисяч.

Як зазначили організатори акції, вони протестують тому, що після весняного локдауну їм ніхто не компенсував збитки. І багато закладів не змогли відкритися після завершення карантину", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що активісти побоюються, що після наступного карантину закриється більшість закладів по всій країні.

"Вони наполягають, що дотримуються усіх норм карантину і не розуміють, як галузь буде виживати.

Найбільше підприємців обурює те, що під такі санкції потрапили лише заклади харчування та розважальні, в той час, як метро, приміром, працює", - додає "Укрінформ".

Учасники акції також наголошують, що якщо введуть карантин вихідного дня, то індустрія кінотеатрів "помре через півтора-два місяці, так само як і багато закладів у ресторанному бізнесі".

Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд "готовий підставити плече", щоб підтримати підприємців під час посилення карантину вихідного дня.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов радить очільнику Міністерства культури Олександру Ткаченку замість критикувати пропонований "локдаун вихідного дня", запропонувати механізми підтримки для сфери культури та креативних індустрій.

Мінкульт виступив проти введення "карантину вихідного дня".

Президент Володимир Зеленський зазначив, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.

Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт. Розважальні заходи будуть заборонені.