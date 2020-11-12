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"Доступные кредиты 5-7-9%": Минэкономики может повысить маскимальный годовой доход для участников программы

Четверг, 12 ноября 2020, 13:35
 

Минэкономики рассматривает возможность расширения круга участников программы "Доступные кредиты 5-7-9%" из-за повышения максимального уровня годового дохода предприятий и ослабления условий для фонда оплаты труда и численности персонала.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам встреч главы министерства Игоря Петрашко с представителями бизнес-индустрий

Кроме этого, в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" рассматривают возможность применять доход предприятия за отчетный период 2020 года, а также - вопрос залога и введение портфельных гарантий (до 80% кредита будет покрываться государством).

Также рассматривают возможность адаптации программы "Частичное безработицы".

"Поддержка будет продолжена и в связи с этим, до существующего бюджета программы, дополнительно выделено средств на сумму 80 млн грн. Главная цель - помочь бизнесу в покрытии расходов на зарплату сотрудникам, которым сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места.

Также во время диалога предпринимателями поднимался вопрос арендной платы и возможность от ее освобождения/отсрочки. Среди предложенных вариантов решений - взаимодействие с Торгово-промышленной палатой для получения специальных сертификатов, допускающие использование механизма форс-мажора. Еще один рассмотренный формат поддержки бизнеса - получение грантов, в контексте которых предприниматели высказали пожелание поднять существующие лимиты финансовой поддержки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для дальнейшего диалога, обсуждения всех вопросов и наработок сбалансированных решений по поручению премьера в ближайшее время будет создана Межведомственная рабочая группа, в которую войдут представители Минэкономики, Минфина, профильного комитета и бизнеса.

Напомним: 

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство "готово подставить плечо", чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

Тем временем возле Кабинета Министров прошла акция рестораторов # МаюПравоПрацювати против введения "карантина выходного дня".

В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что жесткий локдаун и закрытия большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.

Экономическая правда

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Минэкономики кредиты

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