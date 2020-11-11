Шмигаль про "карантин вихідного дня": Кабмін готовий підставити плече бізнесу

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд "готовий підставити плече", щоб підтримати підприємців під час посилення карантину вихідного дня.

Про це він написав у Facebook.

"Ми розуміємо, що будь-які обмежувальні заходи впливають на роботу частини бізнесу. Тому повною мірою відновимо та розширимо наступні програми підтримки:

компенсація частини зарплат робітників у зв'язку з простоєм виробництва. Це програма по частковому безробіттю, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тисяч робочих місць;

виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року;

разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовуємо механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв'язку з карантином вихідного дня.

Завтра (11 листопада - ред.) за ініціативи Міністерство охорони здоров'я України будемо розглядати зміни до постанови №641, які передбачають посилений карантин вихідного дня. Повний перелік обмежень на засіданні уряду представить міністр охорони здоров'я Максим Степанов", - зазначив Шмигаль.

За його словами, уряд після консультацій з бізнесом та експертами обрав таку модель карантинних заходів, яка "забезпечить функціонування економіки та не допустить перевантаження медичної системи".

"Франція, Німеччина, Італія, Польща, Чехія та багато інших країн Європи один за одним оголошують про запровадження локдауну. Всі розуміють, що потрібно діяти, а карантинні заходи - це найбільш дієвий інструмент для розірвання ланцюгу захворювання та збереження життя людей", - додав Шмигаль.

Нагадаємо:

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов радить очільнику Міністерства культури Олександру Ткаченку замість критикувати пропонований "локдаун вихідного дня", запропонувати механізми підтримки для сфери культури та креативних індустрій.

Мінкульт виступив проти введення "карантину вихідного дня".

Президент Володимир Зеленський зазначив, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.

Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт. Розважальні заходи будуть заборонені.

Економічна правда