Ощадбанк оголосив про зниження ставок за іпотечними кредитами

Державний Ощадбанк оголосив про зниження ставки за іпотечними кредитами - зниження становить 0,5% - 2% за більшістю програм іпотечного кредитування для фізичних осіб при купівлі нерухомості на вторинному ринку.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Основна програма кредитування "Звісно, зручно" нині передбачає фіксовану ставку 13% річних у гривні на весь період кредитування - від 1 до 20 років за умови першого внеску від 50% вартості житла або іншого нерухомого майна.

Клієнти, які обслуговуються за зарплатними проектами Ощаду, мають можливість оформити такий іпотечний кредит під 12,5% річних. При мінімальному авансі від 20% ставка становить 13,49%, а для клієнтів, які отримують заробітну плату через Ощад, - 12,99%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер за програмою "Звісно, 15" клієнти зможуть оформити кредит за найнижчою ставкою - під 8% річних у гривні при першому мінімальному внеску від 20%. Такі умови запроваджено на перші 6 місяців дії кредитної угоди. Починаючи з 7 місяця встановлено єдиний на весь термін розмір ставки - 13,49% у гривні.

За програмою "Звісно, житло" ставку зменшено на 1%, клієнти зможуть скористатись фіксованою ставкою - 11,99%. Період дії кредитної угоди передбачає термін від 1 до 10 років при першому внеску клієнта від 30% вартості майна. При цьому комісія за видачу кредиту відсутня.

За 10 місяців 2020 року Ощадбнк видав майже 1000 кредитів на суму понад 540 млн грн.

Економічна правда