Ощадбанк объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам

Государственный Ощадбанк объявил о снижении ставки по ипотечным кредитам - снижение составляет 0,5% - 2% по большинству программ ипотечного кредитования для физических лиц при покупке недвижимости на вторичном рынке.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Основная программа кредитования "Конечно, удобно" сейчас предусматривает фиксированную ставку 13% годовых в гривне на весь период кредитования - от 1 до 20 лет при условии первого взноса от 50% стоимости жилья или иного недвижимого имущества.

Клиенты, которые обслуживаются по зарплатным проектам Ощада, имеют возможность оформить такой ипотечный кредит под 12,5% годовых. При минимальном авансе от 20% ставка составляет 13,49%, а для клиентов, получающих заработную плату через Ощад, - 12,99%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь по программе "Конечно, 15" клиенты смогут оформить кредит по низкой ставке - под 8% годовых в гривне при первом минимальном взносе от 20%. Такие условия введены на первые 6 месяцев действия кредитного соглашения. Начиная с 7 месяца установлен единый на весь срок размер ставки - 13,49% в гривне.

По программе "Конечно, жилье" ставка уменьшена на 1%, клиенты смогут воспользоваться фиксированной ставкой - 11,99%. Период действия кредитного соглашения предусматривает срок от 1 до 10 лет при первоначальном взносе клиента от 30% стоимости имущества. При этом комиссия за выдачу кредита отсутствует.

За 10 месяцев 2020 года Ощадбнк выдал почти 1000 кредитов на сумму более 540 млн грн.

Экономическая правда