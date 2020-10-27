У МВФ рекомендували Україні підняти гарантії за вкладами лише до 300 тисяч

У Міжнародному валютному рекомендували Україні збільшити гарантовану суму відшкодування за банківськими вкладами фізичних осіб з 200 тисяч гривень лише до 300 тисяч гривень.

Про це заявив заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізосіб Андрій Оленчик під час круглого столу "Вплив карантину на "заощадливі" звички українців", який онлайн провів "Фінансовий клуб".

"Отримали від МВФ пораду підвищувати граничний розмір відшкодування до 300 тис грн. На що сказали: "Друзі, прості розрахунки, проста елементарна формальна логіка показують, що в умовах України підвищення граничної суми відшкодування з 200 тис до 300 тис мало що міняє". Цього мало. І ми завжди спиралися на цифру принаймні у 600 тис грн", - зазначив Оленчик.

За його словами, 39,6% клієнтів банків - учасників Фонду тримають в банках менше 10 грн, і ці дрібні кошти, які сумарно по банках є зовсім незначними, взагалі не гарантуються Фондом.

"Ще у 59,2% клієнтів вклади коливаються в межах від 10 грн до 200 тис грн. А кількість вкладників, в яких більше гарантованої суми, на сьогодні 1,2%. Тому Фонд в першу чергу створений, щоб виконувати соціальну роль і захищати некваліфікованого вкладника в межах гарантованої суми, обґрунтованої та виправданої з соціальної та економічної точок зору", - пояснив він.

На ці 59,2% вкладів в межах гарантованої суми припадає 39,3% усього обсягу коштів фізосіб.

Нагадаємо:

Поріг в 200 тис грн для відшкодування вкладів було встановлено в вересні 2012 року.

Рада з фінансової стабільності на засіданні 2 вересня підтримала підвищення суми гарантії вкладів із 200 до 600 тисяч гривень.

Таке підвищення рекомендували здійснити після конвертації поточних зобов'язань Фонду гарантування перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання. Це дасть можливість Фонду підвищити гарантії по вкладам.