Гарантовану суму банківського вкладу збільшать до 600 тисяч
Рада з фінансової стабільності на засіданні 2 вересня підтримала підвищення суми гарантії вкладів із 200 до 600 тисяч гривень.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Таке підвищення рекомендували здійснити після конвертації поточних зобов'язань Фонду гарантування перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання. Це дасть можливість Фонду підвищити гарантії по вкладам.
За даними Фонду гарантування, повністю захищені вклади (до 200 тис грн) 98,4% вкладників у банках-учасниках Фонду. За сумою гарантіями Фонду повністю покривається 43,1% вкладів, що складає 204,24 млрд грн.
Нагадаємо:
Поріг в 200 тис. грн для відшкодування вкладів було встановлено в вересні 2012 року.
Економічна правда
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