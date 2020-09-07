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Гарантовану суму банківського вкладу збільшать до 600 тисяч

Понеділок, 7 вересня 2020, 13:42
 

Рада з фінансової стабільності на засіданні 2 вересня підтримала підвищення суми гарантії вкладів із 200 до 600 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Таке підвищення рекомендували здійснити після конвертації поточних зобов'язань Фонду гарантування перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання. Це дасть можливість Фонду підвищити гарантії по вкладам.

За даними Фонду гарантування, повністю захищені вклади (до 200 тис грн) 98,4% вкладників у банках-учасниках Фонду. За сумою гарантіями Фонду повністю покривається 43,1% вкладів, що складає 204,24 млрд грн.

Нагадаємо:

Поріг в 200 тис. грн для відшкодування вкладів було встановлено в вересні 2012 року.

Економічна правда

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НБУ банки Фонд гарантування вкладів

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