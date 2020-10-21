МХП представив операційні результати своєї діяльності за ІІІ квартал

Материнська компанія провідної міжнародної агропромислової групи, головний офіс якої знаходиться в Україні, що спеціалізується на виробництві курятини та вирощувані зернових, представила операційні результати своєї діяльності за третій квартал та дев’ять місяців, що закінчились 30 вересня 2020 року.

Операційні результати МХП включають результати діяльності РР і розкриваються окремо у розділі Європейський Операційний Сегмент.

Виробництво курятини та пов’язана діяльність

Після тимчасового зменшення обсягів потужностей Компанії по виробництву м’яса птиці (приблизно на 10% з лютого до кінця березня 2020 року через пташиний грип в Україні в І кварталі 2020 року), з початку квітня потужності Компанії по виробництву м’яса птиці продовжували працювати на повну потужність знову.

Загальні обсяги виробництва курятини МХП в ІІІ кв. 2020 р. залишились відносно стабільними та зменшились на 3% та склали 181 661 тонн (ІІІ кв. 2019 р.: 186 555 тонн) здебільшого завдяки збільшенню частки виробництва маленької тушки (призначеної для продажу в країни Близького Сходу).

Протягом 9 міс. 2020 р. виробництво курятини залишилось відносно стабільним та склало 541 592 тонн (9 міс. 2019 р.: 540 133 тонн).

Продажі та ціни на курятину

Протягом 9 міс. 2020 року продажі третім особам склали 523 759 тонн курятини, що на 2% вище, ніж за 9 міс. 2019 року. Це зумовлено здебільшого зростанням експорту в 3 кв. 2020 р. на 37% порівняно з аналогічним періодом минулого року – 108 472 тонн, завдяки зростанню продажів здебільшого до країн Близького Сходу, а також Африки та СНД.

Протягом ІІІ кварталу 2020 року загальний обсяг експорту курятини збільшився на 18% порівняно з ІІІ кварталом 2019 року та на 14% порівняно з ІІ кв. 2020 р., здебільшого завдяки стратегії Компанії щодо зменшення запасів птиці, накопичених протягом попередніх періодів наприкінці 2019 та 2020 років.

Незважаючи на неспокійні часи, МХП продовжив слідувати стратегії як географічної диверсифікації, так і оптимізації продуктового міксу, розвиваючи партнерство в країнах Близького Сходу, СНД, ЄС та Африки. Загальний експорт курятини за 9 міс. 2020 р. становив 53%, як і за 9 міс. 2019 р., від загального обсягу продажу курятини.

У ІІІ кв. 2020 р. середня ціна на курятину (як в Україні, так і на експорт) склала 37,56 грн (US$ 1,36) за 1 кг натуральної ваги (без ПДВ), та зменшилась на 3% в гривні (11% в USD) порівняно з аналогічним періодом минулого року, що зумовлено здебільшого негативною динамікою цін на тваринний білок в різних частинах світу, особливо в ЄС (більш низькі ціни на філе в ЄС) та курячу чверть у всьому світі, а також через складні ринкові умови на внутрішньому ринку.

Середня ціна на курятину за 9 міс. 2020 року склала 35,45 грн (US$ 1,34), що на 10% нижче в гривні (9% в USD) порівняно з ціною курятини за 9 міс. 2019 р., здебільшого завдяки зміні продуктового міксу протягом І півріччя 2020 р. (значне зниження продажів філе до ЄС та збільшення продажів до країн Близького Сходу) та нижчі ціни на філе в ЄС, оскільки багато світових конкурентів зазнали зниження попиту, що призвело до надлишку запасів.

Ціни на внутрішньому ринку знизились на 11% у порівнянні з попереднім роком, здебільшого з тих же причин, що і експортні ціни, а також через більшу частку продажів замороженої курятини в Україні.

Рослинна олія

Обсяг продажів, тонн ІІІ кв. 2019 ІІІ кв. 2020 % 9 міс. 2019 9 міс. 2020 % Соняшникова олія 83 975 84 877 0% 271 462 248 233 -9% Соєва олія 15 758 11 511 -27% 40 007 33 121 -17%

В ІІІ кв. 2020 р. продажі соняшникової олії МХП залишились відносно стабільними та склали 84 877 тонн у порівнянні з ІІІ кв. 2019 р. – 83 975 тонн.

За 9 міс. 2020 р. експорт соняшникової олії склав 248 233 тонн, що на 9% нижче порівняно з аналогічним періодом минулого року, це спричинено здебільшого зменшенням виробництва олії в результаті зменшення виробництва комбікорму та частки соняшникового шроту в комбікормі, а також частково через зміну умов поставки з DAP на FOB.

У ІІІ кв. 2020 р. експорт соєвої олії склав 11 511 тонн, що на 27% нижче у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і сукупно за 9 місяців 2020 р. – 33 121 тонн, що на 17% нижче, порівняно з аналогічним періодом минулого року, за рахунок зменшення виробництва комбікорма та частки соєвого шроту в ньому, так же як і припинення виробництва/продажу соєвого шроту третім особам, а також частково через зміну умов поставки з DAP на FOB.

Рослинництво

В 2020 р. в сфері рослинництва МХП планує зібрати врожай з 360 000 гектарів землі.

Кампанія по збору соняшника, кукурудзи та сої продовжується. Станом на сьогодні кампанія МХП по збору соняшника майже завершена з очікуваною врожайністю 2,9 т/га, зібрано близько 40% кукурудзи з очікуваною врожайністю 5,9 т/га і близько 60% сої зібрано з очікуваною врожайністю 2,4 т/га (урожайність вказана у чистій вазі).

Посівна кампанія озимих культур майже завершена на площі близько 65 830 га (близько 64% земель зайнято під озимою пшеницею, близько 33% земель під озимим ріпаком).

Інша сільськогосподарська діяльність

Обсяг продажів готової м’ясної продукції (ковбас та копченого м’яса) за 9 міс. 2020 року склав 25 392 тонн та знизився на 5% рік до року. в основному за рахунок зниження обсягу продажів в ІІІ кв.

2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 13% через складне середовище в HoReCa та в роздрібній торгівлі, а також більш раціональну поведінку споживачів по відношенню до продуктових покупок.

У той же час середня ціна за 9 міс. 2020 р. зросла на 6% до 70,74 грн за 1 кг (без ПДВ) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Обсяг продажів напівфабрикатів за 9 міс. 2020 року склав 14 591 тонн та зріс на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Середня ціна за 9 міс. 2020 року залишилась відносно стабільною та склала 40,28 грн за 1 кг (без ПДВ).

Європейський Операційний Сегмент

Курятина ІІІ кв. 2019 ІІІ кв. 2020 % 9 міс. 2019* 9 міс. 2020 % Обсяги продажів третім особам, тонн 15 916 16 804 6% 31 038 47 842 54% Ціна за 1 кг, без ПДВ, EUR 2,63 2,48 -6% 2,53 2,52 -1%

* результати діяльності РР з 21 лютого 2019 року, коли було завершено придбання. Примітка: за 9 міс. 2019 р. продажі курятини (якщо рахувати з 1 січня 2019 р.) склали 45 710 тонн.

Дотримуючись стратегії PP щодо збільшення виробництва продукції з курятини та збільшення потужностей декількох підприємств у Сербії та Хорватії, в ІІІ кв. 2020 р. потужності компанії з виробництва курятини європейського операційного сегменту (РР) склали 27 615 тонн м’яса курятини та індички (на 9% більше, ніж у ІІІ кв. 2019 р.), в той час як продажі курятини склали 16 804 тонн.

За 9 міс. 2020 р. потужності компанії з виробництва курятини європейського операційного сегменту (РР) склали 77 574 тонн м’яса курятини та індички (на 54% більше, ніж за 9 міс 2019* р.), в той час як продажі курятини склали

47 842 тонн.

Продукти м’ясопереробки* ІІІ кв. 2019 ІІІ кв. 2020 % 9 міс. 2019** 9 міс. 2020 % Обсяги продажів третім особам, тонн: 9 927 10 218 3% 17 498 28 853 65% Ціна за 1 кг, без ПДВ, EUR 2,69 2,69 0% 2,72 2,71 0%

* включаючи сосиски та напівфабрикати

** результати діяльності РР з 21 лютого 2019 року, коли було завершено придбання. Примітка: за 9 міс. 2019 продажі продуктів м’ясопереробки (якщо рахувати з 1 січня 2019 р.) склали 26 268 тонн.

В ІІІ кв. 2020 р. потужності компанії з виробництва продуктів м’ясопереробки (включаючи ковбаси та напівфабрикати) склали 10 299 тонн, в той час як продажі склали 10 218 тонн. За 9 міс. 2020 р. потужності компанії з виробництва продуктів м’ясопереробки склали 29 221 тонн, в той час як продажі склали 28 853 тонн. Ціни залишились стабільними за обидва періоди порівняно з аналогічними періодами у 2019 році.