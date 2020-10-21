МХП представил операционные результаты своей деятельности за ІІІ квартал

Материнская компания ведущей международной агропромышленной группы, главный офис которой находится в Украине, представила операционные результаты своей деятельности за ІІІ квартал.

Операционные результаты МХП включают результаты деятельности РР и раскрываются отдельно в разделе Европейский Операционный Сегмент.

Производство курятины и связанная деятельность

После временного уменьшения использования мощностей Компании по производству мяса птицы (примерно на 10% с февраля до конца марта 2020 г. из-за птичьего гриппа в Украине в 1 квартале 2020 г.), начиная с апреля все мощности Компании по производству мяса птицы продолжили работать на полную мощность снова.

Общие объемы производства курятины МХП в ІІІ кв. 2020 г. остались относительно стабильными и уменьшились на 3% и составили 181 661 тонн (ІІІ кв. 2019 г.: 186 555 тонн) в основном из-за выросшей доли производства маленькой тушки (предназначены для продажи в основном в страны Ближнего Востока). За 9 мес. 2020 г. производство курятины осталось относительно стабильным и составило 541 592 тонн (9 мес. 2019 г.: 540 133 тонн).

Продажи и цены на курятину

За 9 мес. 2020 г. продажи третьим лицам составили 523 759 тонн курятины, что на 2% выше, чем за 9 мес. 2019 г. Это обусловлено значительным ростом экспорта в 3 кв. 2020 г. – на 37% год к году до 108 472 тонн, в основном из-за роста продаж преимущественно в страны Ближнего Востока, а также Африки и СНГ.

В течение ІІІ кв. 2020 г. объем экспорта курятины увеличился на 18% по сравнению с ІІІ кв. 2019 г. и на 14% по сравнению с ІІ кв. 2020 г., в основном благодаря стратегии Компании по уменьшению запасов мяса птицы, накопленных в течение предыдущих периодов в конце 2019 и 2020.

Несмотря на неспокойные времена, МХП продолжил следовать стратегии как географической диверсификации, так и оптимизации продуктового микса, развивая партнерство в странах Ближнего Востока, СНГ, ЕС и Африки. Общий экспорт курятины за 9 мес. 2020 г. составил около 53% как и за 9 мес. 2019 г. от общего объема продаж курятины.

В ІІІ кв. 2020 г. средняя цена на курятину (как в Украине, так и на экспорт) составила 37,56 грн (US$ 1,36) за 1 кг натурального веса (без НДС), и уменьшилась на 3% в гривне (11% в USD) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено в основном отрицательной динамикой цен на животный протеин в разных частях мира, особенно в ЕС (более низкие цены на филе в ЕС) и куриную четверть во всем мире, а так же из-за сложных рыночных условий на внутреннем рынке.

Средняя цена на курятину за 9 мес. 2020 г. составила 35,45 грн (1,34 US$), что на 10% ниже в гривне (9% в USD) по сравнению с ценой на курятину за 9 мес. 2019 г., в основном благодаря изменению продуктового микса в течение I полугодия 2020 г. (значительное снижение продаж филе в ЕС и увеличения продаж в страны Ближнего Востока) и более низкие цены на филе в ЕС, поскольку многие мировые конкуренты испытали снижение спроса, что привело к накоплению запасов.

Цены на внутреннем рынке снизились на 11% по сравнению с предыдущим годом, в основном по тем же причинам, что и экспортные цены, а также из-за большей доли продаж замороженной курятины в Украине.

Растительное масло

В ІІІ кв. 2020 г. экспорт соевого масла составил 11 511 тонн, что на 27% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за 9 мес. 2020 г. – 33 121 тонн, что на 17% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет уменьшения производства комбикорма и доли соевого шрота в нем, также как и прекращение производства/продаж соевого шрота третьим лицам, и частично в результате изменений условий поставки с DAP на FOB.

В ІII кв. 2020 г. продажи подсолнечного масла МХП остались стабильными и составили 84 877 тонн по сравнению с ІII кв. 2019 г. – 83 975 тонн; за 9 мес. 2020 г. экспорт подсолнечного масла составил 248 233 тонн, что на 9% ниже год к году, в основном из-за уменьшения производства масла в результате уменьшения производства комбикорма и доли подсолнечного жмыха в комбикорме, и также частично в результате изменений условий поставки с DAP на FOB.

Растениеводство

В 2020 г. в сегменте растениеводства МХП планируется собрать урожай с 360 000 гектаров земли.

Кампания по сбору культур – подсолнечника, кукурузы и сои продолжается. По состоянию на сегодня кампания МХП по уборке подсолнечника почти завершена с текущей урожайностью 2,9 т/га, собрано порядка 40% кукурузы с текущей урожайностью 5,9 т/га и порядка 60% сои собрано с урожайностью 2,4 т/га (урожайность указана в чистом весе).

Посевная кампания озимых культур почти завершена на площади порядка 65 830 га (около 64% земель занято под озимой пшеницей, около 33% земель под озимым рапсом).

Другая сельскохозяйственная деятельность

Продукты мясопереработки ІІІ кв. 2019 ІІІ кв. 2020 % 9 мес. 2019 9 мес. 2020 % Объемы продаж третьим лицам, тонн 10 152 8 870 -13% 26 775 25 392 -5% Цена за 1 кг, без НДС, грн 67,33 72,14 7% 66,81 70,74 6% Полуфабрикаты ІІІ кв. 2019 ІІІ кв. 2020 % 9 мес. 2019 9 мес. 2020 % Объемы продаж третьим лицам, тонн 5 605 6 054 8% 14 072 14 591 4% Цена за 1 кг, без НДС, грн 38,59 40,81 6% 4,62 40,28 -1%

Объем продаж готовой мясной продукции (колбасы и копченое мясо) за 9 мес. 2020 г. составил 25 392 тонн и снизился на 5% год к году, в основном за счет снижения объема продаж в ІІІ кв. 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% из-за сложной среды в HoReCa и в рознице, а также более рационального поведения потребителей по отношению к продуктовым покупкам. В то же время средняя цена за 9 мес. 2020 г. выросла на 6% до 70,74 грн за 1 кг (без НДС) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем продаж полуфабрикатов за 9 мес. 2020 г. составил 14 591 тонн и вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена за 9 мес. 2020 г. осталась относительно стабильной и составила 40,28 грн за 1 кг (без НДС).

Европейский операционный сегмент

Курятина ІІІ кв. 2019 ІІІ кв. 2020 % 9 мес. 2019* 9 мес. 2020 % Объемы продаж третьим лицам, тонн 15 916 16 804 6% 31 038 47 842 54% Цена за 1 кг, без НДС, EUR 2,63 2,48 -6% 2,53 2,52 -1%

Следуя стратегии PP по увеличению производства продукции из курятины и увеличению мощностей нескольких предприятий в Сербии и Хорватии, в ІІІ кв. 2020 г. мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили 27 615 тонн курятины и индейки (на 9% больше, чем в III кв. 2019), в то время как продажи курятины составили 16 804 тонн.

За 9 мес. 2020 г. мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили 77 574 тонн курятины и индейки (на 54% больше, чем за 9 мес. 2019* р.), в то время как продажи курятины составили 47 842 тонн.

Продукты мясопереработки* ІІІ кв. 2019 ІІІ кв. 2020 % 9 мес. 2019** 9 мес. 2020 % Объемы продаж третьим лицам, тонн 9 927 10 218 3% 17 498 28 853 65% Цена за 1 кг, без НДС, EUR 2,69 2,69 0% 2,72 2,71 0%

* Включая сосиски и полуфабрикаты

** результаты деятельности РР с 21 февраля 2019 года, когда была завершена покупка. Примечание: за 9 мес. 2019 г. продажи продуктов мясопереработки (если считать с 1 января 2019 г.) составили 26 268 тонн.

В ІІІ кв. 2020 г. мощности компании по производству продуктов мясопереработки (включая колбасы и полуфабрикаты) составили 10 299 тонн, в то время как продажи составили 10 218 тонн. За 9 мес. 2020 г. мощности компании по производству продуктов мясопереработки составили 29 221 тонн, в то время как продажи составили 28 853 тонн.

Цены остались стабильными за оба периода по сравнению с аналогичными периодами в 2019 году.