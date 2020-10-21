МХП представил операционные результаты своей деятельности за ІІІ квартал
Материнская компания ведущей международной агропромышленной группы, главный офис которой находится в Украине, представила операционные результаты своей деятельности за ІІІ квартал.
Операционные результаты МХП включают результаты деятельности РР и раскрываются отдельно в разделе Европейский Операционный Сегмент.
Производство курятины и связанная деятельность
После временного уменьшения использования мощностей Компании по производству мяса птицы (примерно на 10% с февраля до конца марта 2020 г. из-за птичьего гриппа в Украине в 1 квартале 2020 г.), начиная с апреля все мощности Компании по производству мяса птицы продолжили работать на полную мощность снова.
Общие объемы производства курятины МХП в ІІІ кв. 2020 г. остались относительно стабильными и уменьшились на 3% и составили 181 661 тонн (ІІІ кв. 2019 г.: 186 555 тонн) в основном из-за выросшей доли производства маленькой тушки (предназначены для продажи в основном в страны Ближнего Востока). За 9 мес. 2020 г. производство курятины осталось относительно стабильным и составило 541 592 тонн (9 мес. 2019 г.: 540 133 тонн).
Продажи и цены на курятину
За 9 мес. 2020 г. продажи третьим лицам составили 523 759 тонн курятины, что на 2% выше, чем за 9 мес. 2019 г. Это обусловлено значительным ростом экспорта в 3 кв. 2020 г. – на 37% год к году до 108 472 тонн, в основном из-за роста продаж преимущественно в страны Ближнего Востока, а также Африки и СНГ.
В течение ІІІ кв. 2020 г. объем экспорта курятины увеличился на 18% по сравнению с ІІІ кв. 2019 г. и на 14% по сравнению с ІІ кв. 2020 г., в основном благодаря стратегии Компании по уменьшению запасов мяса птицы, накопленных в течение предыдущих периодов в конце 2019 и 2020.
Несмотря на неспокойные времена, МХП продолжил следовать стратегии как географической диверсификации, так и оптимизации продуктового микса, развивая партнерство в странах Ближнего Востока, СНГ, ЕС и Африки. Общий экспорт курятины за 9 мес. 2020 г. составил около 53% как и за 9 мес. 2019 г. от общего объема продаж курятины.
В ІІІ кв. 2020 г. средняя цена на курятину (как в Украине, так и на экспорт) составила 37,56 грн (US$ 1,36) за 1 кг натурального веса (без НДС), и уменьшилась на 3% в гривне (11% в USD) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено в основном отрицательной динамикой цен на животный протеин в разных частях мира, особенно в ЕС (более низкие цены на филе в ЕС) и куриную четверть во всем мире, а так же из-за сложных рыночных условий на внутреннем рынке.
Средняя цена на курятину за 9 мес. 2020 г. составила 35,45 грн (1,34 US$), что на 10% ниже в гривне (9% в USD) по сравнению с ценой на курятину за 9 мес. 2019 г., в основном благодаря изменению продуктового микса в течение I полугодия 2020 г. (значительное снижение продаж филе в ЕС и увеличения продаж в страны Ближнего Востока) и более низкие цены на филе в ЕС, поскольку многие мировые конкуренты испытали снижение спроса, что привело к накоплению запасов.
Цены на внутреннем рынке снизились на 11% по сравнению с предыдущим годом, в основном по тем же причинам, что и экспортные цены, а также из-за большей доли продаж замороженной курятины в Украине.
Растительное масло
В ІІІ кв. 2020 г. экспорт соевого масла составил 11 511 тонн, что на 27% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за 9 мес. 2020 г. – 33 121 тонн, что на 17% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет уменьшения производства комбикорма и доли соевого шрота в нем, также как и прекращение производства/продаж соевого шрота третьим лицам, и частично в результате изменений условий поставки с DAP на FOB.
В ІII кв. 2020 г. продажи подсолнечного масла МХП остались стабильными и составили 84 877 тонн по сравнению с ІII кв. 2019 г. – 83 975 тонн; за 9 мес. 2020 г. экспорт подсолнечного масла составил 248 233 тонн, что на 9% ниже год к году, в основном из-за уменьшения производства масла в результате уменьшения производства комбикорма и доли подсолнечного жмыха в комбикорме, и также частично в результате изменений условий поставки с DAP на FOB.
Растениеводство
В 2020 г. в сегменте растениеводства МХП планируется собрать урожай с 360 000 гектаров земли.
Кампания по сбору культур – подсолнечника, кукурузы и сои продолжается. По состоянию на сегодня кампания МХП по уборке подсолнечника почти завершена с текущей урожайностью 2,9 т/га, собрано порядка 40% кукурузы с текущей урожайностью 5,9 т/га и порядка 60% сои собрано с урожайностью 2,4 т/га (урожайность указана в чистом весе).
Посевная кампания озимых культур почти завершена на площади порядка 65 830 га (около 64% земель занято под озимой пшеницей, около 33% земель под озимым рапсом).
Другая сельскохозяйственная деятельность
|
Продукты мясопереработки
|
ІІІ кв. 2019
|
ІІІ кв. 2020
|
%
|
9 мес. 2019
|
9 мес. 2020
|
%
|
Объемы продаж третьим лицам, тонн
|
10 152
|
8 870
|
-13%
|
26 775
|
25 392
|
-5%
|
Цена за 1 кг, без НДС, грн
|
67,33
|
72,14
|
7%
|
66,81
|
70,74
|
6%
|
Полуфабрикаты
|
ІІІ кв. 2019
|
ІІІ кв. 2020
|
%
|
9 мес. 2019
|
9 мес. 2020
|
%
|
Объемы продаж третьим лицам, тонн
|
5 605
|
6 054
|
8%
|
14 072
|
14 591
|
4%
|
Цена за 1 кг, без НДС, грн
|
38,59
|
40,81
|
6%
|
4,62
|
40,28
|
-1%
Объем продаж готовой мясной продукции (колбасы и копченое мясо) за 9 мес. 2020 г. составил 25 392 тонн и снизился на 5% год к году, в основном за счет снижения объема продаж в ІІІ кв. 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% из-за сложной среды в HoReCa и в рознице, а также более рационального поведения потребителей по отношению к продуктовым покупкам. В то же время средняя цена за 9 мес. 2020 г. выросла на 6% до 70,74 грн за 1 кг (без НДС) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем продаж полуфабрикатов за 9 мес. 2020 г. составил 14 591 тонн и вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена за 9 мес. 2020 г. осталась относительно стабильной и составила 40,28 грн за 1 кг (без НДС).
Европейский операционный сегмент
|
Курятина
|
ІІІ кв. 2019
|
ІІІ кв. 2020
|
%
|
9 мес. 2019*
|
9 мес. 2020
|
%
|
Объемы продаж третьим лицам, тонн
|
15 916
|
16 804
|
6%
|
31 038
|
47 842
|
54%
|
Цена за 1 кг, без НДС, EUR
|
2,63
|
2,48
|
-6%
|
2,53
|
2,52
|
-1%
Следуя стратегии PP по увеличению производства продукции из курятины и увеличению мощностей нескольких предприятий в Сербии и Хорватии, в ІІІ кв. 2020 г. мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили 27 615 тонн курятины и индейки (на 9% больше, чем в III кв. 2019), в то время как продажи курятины составили 16 804 тонн.
За 9 мес. 2020 г. мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили 77 574 тонн курятины и индейки (на 54% больше, чем за 9 мес. 2019* р.), в то время как продажи курятины составили 47 842 тонн.
|
Продукты мясопереработки*
|
ІІІ кв. 2019
|
ІІІ кв. 2020
|
%
|
9 мес. 2019**
|
9 мес. 2020
|
%
|
Объемы продаж третьим лицам, тонн
|
9 927
|
10 218
|
3%
|
17 498
|
28 853
|
65%
|
Цена за 1 кг, без НДС, EUR
|
2,69
|
2,69
|
0%
|
2,72
|
2,71
|
0%
* Включая сосиски и полуфабрикаты
** результаты деятельности РР с 21 февраля 2019 года, когда была завершена покупка. Примечание: за 9 мес. 2019 г. продажи продуктов мясопереработки (если считать с 1 января 2019 г.) составили 26 268 тонн.
В ІІІ кв. 2020 г. мощности компании по производству продуктов мясопереработки (включая колбасы и полуфабрикаты) составили 10 299 тонн, в то время как продажи составили 10 218 тонн. За 9 мес. 2020 г. мощности компании по производству продуктов мясопереработки составили 29 221 тонн, в то время как продажи составили 28 853 тонн.
Цены остались стабильными за оба периода по сравнению с аналогичными периодами в 2019 году.
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