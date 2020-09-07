Член Ради НБУ розкритикував відсутність резервів у ПриватБанку під процедуру bail-in

ПриватБанк мав сформувати резерви під ризики під час конвертації коштів екс-власників і пов'язаних із ними осіб на акції банку (bail-in), які були пізніше викуплені державою за 1 грн.

Про це заявив член Ради Національного банку Віталій Шапран повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Банк був повинен зарезервувати цей ризик (оспорювання потрапляння під bail-in - ІФ). Взагалі не розумію, чому весь ризик по bail in не було зарезервовано по портфельному принципу", - написав він у Fаcebook у понеділок, коментуючи рішення Печерського райсуду Києва про виплату ПриватБанком компаніям братів Суркісів майже $350 млн.

На думку Шапрана, якщо факт того, що Суркіси "допомогли" довести банк до неплатоспроможного стану, доведено, то за всіма наявними практикам вони потрапляють під bail-in. Водночас якщо цей факт не доведено, то під bail-in вони не підпадають і банку слід було б створити резерви під цей ризик.

Член Ради НБУ додав, що окремі коментарі з боку ПриватБанку заслуговують на негативну оцінку, оскільки, на його думку, "виплескувати справу на публіку у формі крику "все пропало", це ознака непрофесійності і нехтування інтересами вкладників".

"Сподіваюсь, що менеджмент банку розуміє, що в цій справі інтереси вкладників понад усе, на другому місті інтереси держави як акціонера, і тільки потім можливості випустити пар через азарт від програної справи", - написав Шапран.

"Справа Суркісів не повинна цікавити вкладників банку, це справа між державою Україна і екс-акціонерами банку та пов’язаними з ними особами або кандидатами на це звання", - сказав він.

"Створення резерву під bail-in економічно не мало сенсу - довелося б знову його покривати. Хоча у мене тоді була позиція створювати під євробонди або взагалі його не бейлінити. Але за фактом резерв на 6,4 (млрд грн - ред.) від 18 (млрд грн - ред.), здається, за бондами, від усіх 29 (млрд грн - ІФ)", - прокоментувала його пост радник керівника Офісу президента з банківських питань Вікторія Страхова.

Як повідомлялося, загальна сума капіталізованих зобов'язань у капітал ПриватБанку в рамках bail-in становила 29,4 млрд грн, з яких $595 млн - три випуски єврооблігацій (майже 16,5 млрд).

Раніше Страхова зазначала, що ПриватБанк в другому кварталі 2020 сформував резерви під юридичні ризики (за "неколомойською" частиною євробондів) у розмірі 6,832 млрд грн.