Член Совета НБУ раскритиковал отсутствие резервов у ПриватБанка под процедуру bail-in

ПриватБанк должен был сформировать резервы под риски в ходе конвертации средств экс-владельцев и связанных с ними лиц на акции банка (bail-in), которые были позже выкуплены государством за 1 грн.

Об этом заявил член Совета Национального банка Виталий Шапран сообщает Интерфакс-Украина.

"Банк должен был зарезервировать этот риск (оспаривание попадания под bail-in – ред.). Вообще не понимаю, почему весь риск по bail-in не был зарезервирован по портфельному принципу", – написал он в Fаcebook в понедельник, комментируя решение Печерского райсуда Киева о выплате ПриватБанком компаниям братьев Суркисов порядка $350 млн.

По мнению Шапрана, если факт того, что Суркисы "помогли" довести банк до неплатежеспособного состояния, доказан, то по всем существующим практикам они попадают под bail-in. В то же время если этот факт не доказан, то под bail-in они не подпадают и банку следовало бы создать резервы под этот риск.

Член Совета НБУ добавил, что отдельные комментарии со стороны ПриватБанка заслуживают негативной оценки, поскольку, по его мнению, "выплескивать дело на публику в форме крика "все пропало" является признаком пренебрежения интересами вкладчиков.

"Надеюсь, менеджмент банка понимает: в этом деле интересы вкладчиков прежде всего, на втором месте - интересы государства как акционера, и только затем - возможности выпустить пар через азарт от проигранного дела", – написал Шапран.

"Дело Суркисов" не должно интересовать вкладчиков банка - это дело между государством Украина и экс-акционерами банка и связанными с ними лицами или кандидатами на это звание", – сказал он.

"Создание резерва под bail-in экономически не имело смысла – пришлось бы опять его покрывать. Хотя у меня тогда была позиция создавать под евробонд или вообще его не бейлинить. Но по факту резерв на 6,4 (млрд грн – ред.) от 18 (млрд грн – ред.), кажется, по бондам, от всех 29 (млрд грн – ИФ) ", – прокомментировала его пост советник руководителя Офиса президента Украины по банковским вопросам Виктория Страхова.

Как сообщалось, общая сумма капитализированных обязательств в капитал ПриватБанка в рамках bail-in составила 29,4 млрд грн, из которых $595 млн – три выпуска еврооблигаций (около 16,5 млрд).

Ранее Страхова указывала, что ПриватБанк во втором квартале 2020 года сформировал резервы под юридические риски (по "неколомойской" части евробондов) в размере 6,832 млрд грн.