Суд задовільнив позов Суркісів проти Приватбанку щодо стягнення майже 10 мільярдів

Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного ПриватБанку про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (понад 9 млрд грн).

Джерело:пресслужба Мінфіну, міністр юстиції Денис Малюська, НБУ, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, юридичний радник банку Андрій Пожидаєв, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: У Мінфіні заявили, що Міністерство фінансів не погоджуються з ухвалою та буде продовжувати захищати інтереси держави та банку. Наступним їхнім кроком буде підготовка апеляційної скарги на ухвалу.

Національний банк наголосив, що продовжить захищати законність рішень про націоналізацію ПриватБанку та докладе всіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків: "Ми вважаємо, що рішення про конвертацію коштів у 2016 році (bail-in) було справедливим і адекватним, з огляду на витрачені державою кошти для порятунку ПриватБанку та фінансової системи".

За словами адвоката Пожидаєва, ПриватБанк не планує виплачувати $ 350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть стягнути їх шляхом звернення до Національного банку України (НБУ).

Пряма мова голови правління Приватбанку Петра Крумханзла: "У результаті таких судових рішень наш внесок в розвиток країни - наші дивіденди до держбюджету - можуть значно скоротитися. В даному конкретному випадку правова позиція банку була виключно сильною і підкріплена переконливими фактами і доказами. Ми будемо оскаржувати це рішення.

Ми продовжимо добиватися справедливості для ПриватБанку і українських платників податків, які є кінцевими акціонерами банку, в Україні і зарубіжних юрисдикціях, де верховенство закону понад усе".

Шмигаль заявив, що уряд не погоджується з ухвалою суду та оскаржить її в апеляційному суді.

Пряма мова Шмигаля: "Зараз ми чекаємо на повний текст рішення, щоб сформувати юридичну позицію для апеляції. Ми вважаємо, що рішення Печерського суду ухвалене з порушенням норм процесуального законодавства, без розгляду справи по суті. Кабмін продовжить співпрацю з ПриватБанком та Національним банком для захисту інтересів держави та всіх українців".

Пряма мова Малюськи: "Один з найбільших зашкварів у історії судової влади України відбувся сьогодні у Печерському суді у виконанні судді Вовка…

Звертаю увагу на можливі маніпуляції: компанії-позивачі та їх власники точно будуть поширювати інформацію про те, що правда за ними, що у них відібрали гроші та що ці гроші будуть витрачені на корисні для суспільства потреби.

Це маніпуляція. Ключове інше – суд без розгляду справи по суті стягнув мільярди гривень з державного банку. Без встановлення того, чи дійсно ці кошти ПриватБанк винен, без встановлення будь-яких фактів у справі".

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Ключові судові справи щодо Приватбанку

Нагадаємо:

25 лютого Печерський районний суд зобов'язав Приватбанк заплатити депозити офшорним компаніям братів Суркісів на суму понад 200 млн доларів.

У лютому компанія Lumil Investments LLP і держвиконавець звернулися до Печерського райсуду Києва з проханням роз'яснити рішення цього суду від 9 лютого 2017 року про забезпечення позову пов'язаних з братами Суркісами компаній у справі про націоналізацію Приватбанку.

Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.

У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.