Нацбанк перевірятиме банки дистанційно

Нацбанк планує ввести дистанційний підхід до інспекційних перевірок у банках - наразі виїзна інспекційна перевірка проводиться безпосередньо в банку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Протягом всього строку перевірки група від НБУ перебуває в банку, здійснює комунікацію з його працівниками, бере особисту участь у засіданнях колегіальних органів. Із упровадженням дистанційного підходу перевірка переважно проходитиме віддалено, комунікація з банком буде максимально дистанційною.

Інспектори перебуватимуть у приміщенні банку в мінімальній кількості та мінімальний проміжок часу для вирішення лише тих питань, які потребують перевірки безпосередньо на місці", - йдеться у повідомленні.

"Ми давно планували вдосконалення підходів до нагляду в цілому та інспектування зокрема. Сьогодні банки через пандемію коронавірусу перевели частину персоналу на віддалену роботу. Також ми продовжуємо переглядати наші наглядові підходи у напрямі дистанційності.

Новий підхід під час перевірок дозволить скоротити час перебування інспекторської групи в банку на понад 50%. Це значно зменшить навантаження на банки, адже їм не потрібно буде приділяти час та надавати приміщення для перевіряючих", - зазначила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Директор департаменту виїзних перевірок Денис Новиков зазначив, що Нацбанк зможе розпочати застосовувати дистанційний підхід під час перевірок банків вже після відновлення планових перевірок, які наразі призупинені в зв’язку з карантинними заходами. Він також повідомив, що для часткової реалізації таких змін на практиці сьогодні є правові підстави.

Економічна правда