Нацбанк будет проверять банки дистанционно

Нацбанк планирует ввести дистанционный подход к инспекционным проверкам в банках - сейчас выездная инспекционная проверка проводится непосредственно в банке.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В течение всего срока проверки группа от НБУ находится в банке, осуществляет коммуникацию с его работниками, принимает непосредственное участие в заседаниях коллегиальных органов. С внедрением дистанционного подхода проверка преимущественно будет проходить удаленно, коммуникация с банком будет максимально дистанционной.

Инспекторы будут находиться в помещении банка в минимальном количестве и минимальный промежуток времени для решения только тех вопросов, которые требуют проверки непосредственно на месте", - говорится в сообщении.

"Мы давно планировали совершенствование подходов к надзору в целом и инспектированию в частности. Сегодня банки из-за пандемии коронавируса перевели часть персонала на удаленную работу. Также мы продолжаем пересматривать наши надзорные подходы в направлении дистанцированности.

Новый подход в ходе проверок позволит сократить время пребывания инспекторской группы в банке на 50%. Это значительно уменьшит нагрузку на банки, ведь им не нужно будет уделять время и предоставлять помещения для проверяющих ", - отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Директор департамента выездных проверок Денис Новиков отметил, что Нацбанк сможет начать применять дистанционный подход при проверках банков уже после возобновления плановых проверок, которые сейчас приостановлены в связи с карантинными мероприятиями. Он также сообщил, что для частичной реализации таких изменений на практике сегодня есть правовые основания.

Экономическая правда