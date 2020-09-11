Мінфін похвалився досягненнями за пів року роботи

Міністерство фінансів у вигляді інфографіки опублікувало звіт про свої досягнення за пів року - з березня по серпень 2020 року.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Зокрема, серед досягнень у Мінфіні виокремлюють підняття з 1 вересня мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень, безперебійне фінансування проєкту "Велике будівництво" (профінансовано 65,7 млрд грн), створення боротьби з COVID (66 млрд грн).

Також серед основних досягнень називають підписання з МВФ нової програми stand by і отримання першого траншу у 2,1 млрд доларів, розміщення облігацій зовнішніх державних позик на 2 млрд доларів з одночасним викупом ОЗДП 2015 року з погашенням у 2021-2022 роках на 872 млн доларів.

Також виділяють розширення Фонду 5-7-9% - отримано більше 40 тисяч заявок на участь у програмі, підписано більше 2,6 тисяч договорів на понад 6 млрд грн.

Крім цього, Мінфін прозвітував про додатковий випуск держоблігацій із погашенням в 2020 році з метою викупу ВВП-варантів на 329 млн доларів.

Серед основних досягнень у Мінфіні також назвали підвищення міжнародних кредитних рейтингів України одразу двома агентствами: Moody’s до рівня B3 з Caa1 та японським R&I до рівня B+ з B.

Економічна правда