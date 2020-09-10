ЄЦБ зберіг ключові ставки на поточних рівнях
Європейський центральний банк (ЄЦБ) за підсумками засідання в четвер очікувано зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні, ставку по депозитах - на рівні мінус 0,5%.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Ставка по маржинальним кредитами залишена на рівні 0,25%.
Рада керівників ЄЦБ чекає, що ключові ставки залишаться на поточних рівнях або нижче до тих пір, поки інфляція не буде знаходитися поблизу цільового рівня, що становить трохи нижче 2%.
ЄЦБ також не став змінювати обсяг екстреної програми викупу активів Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), залишивши його на рівні 1,350 трлн євро, як і очікували експерти.
Центробанк продовжить викуп активів в рамках цієї програми, як мінімум, до кінця червня 2021 року.
ЄЦБ також має намір реінвестувати надходження від облігацій, що погашаються в рамках PEPP принаймні до кінця 2022 року.
При цьому регулятор повідомив, що "готовий скорегувати всі свої інструменти".
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