ЄЦБ зберіг ключові ставки на поточних рівнях

Європейський центральний банк (ЄЦБ) за підсумками засідання в четвер очікувано зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні, ставку по депозитах - на рівні мінус 0,5%.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Ставка по маржинальним кредитами залишена на рівні 0,25%.

Рада керівників ЄЦБ чекає, що ключові ставки залишаться на поточних рівнях або нижче до тих пір, поки інфляція не буде знаходитися поблизу цільового рівня, що становить трохи нижче 2%.

ЄЦБ також не став змінювати обсяг екстреної програми викупу активів Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), залишивши його на рівні 1,350 трлн євро, як і очікували експерти.

Центробанк продовжить викуп активів в рамках цієї програми, як мінімум, до кінця червня 2021 року.

ЄЦБ також має намір реінвестувати надходження від облігацій, що погашаються в рамках PEPP принаймні до кінця 2022 року.

При цьому регулятор повідомив, що "готовий скорегувати всі свої інструменти".