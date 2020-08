Космічний корабель Маска Crew Dragon успішно повернувся на Землю

Американський пілотований космічний корабель Crew Dragon в неділі після завершення тестового польоту до Міжнародної космічної станції здійснив успішну посадку на море.

Про це з посиланням на NASA передає Інтерфакс-Україна.

Після 19-годинного автономного польоту, що послідував за розстикування з Міжнародною космічною станцією (МКС), в неділю капсула корабля з астронавтами Дугласом Харлі і Робертом Бенкеном після розкриття всіх парашутів приводнилася о 14:48 за часом Східного узбережжя США у Мексиканській затоці на південь від міста Пенсакола (штат Флорида).

Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P