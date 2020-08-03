Космічний корабель Маска Crew Dragon успішно повернувся на Землю

Американський пілотований космічний корабель Crew Dragon в неділі після завершення тестового польоту до Міжнародної космічної станції здійснив успішну посадку на море.

Про це з посиланням на NASA передає Інтерфакс-Україна.

Після 19-годинного автономного польоту, що послідував за розстикування з Міжнародною космічною станцією (МКС), в неділю капсула корабля з астронавтами Дугласом Харлі і Робертом Бенкеном після розкриття всіх парашутів приводнилася о 14:48 за часом Східного узбережжя США у Мексиканській затоці на південь від міста Пенсакола (штат Флорида).

Екіпаж зустріло і підібрало спеціальне рятувальне судно Go Navigator.

Це було перше приводнення американського корабля, зроблене за останні 45 років після завершення програми польотів "Аполлонів" в 1975 році.

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Нагадаємо:

30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon. На борт МКС экипаж корабля потрапив вже 31 травня о 10:29 a.m. EDT (17:29 за київським часом).

Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.

Відразу після запуску у США в космічному агентстві Росії відреагували на успішний старт корабля Crew Dragon приватною компанією SpaceX.