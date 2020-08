Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon в воскресенья после завершения тестового полета к Международной космической станции совершил успешную посадку на море.

Об этом со ссылкой на NASA передает Интерфакс-Украина.

После 19-часового автономного полета, последовавшего за расстыковкой с Международной космической станцией (МКС), в воскресенье спускаемая капсула корабля с астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном после раскрытия всех парашютов приводнилась в 14:48 по времени Восточного побережья США в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида).

Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P