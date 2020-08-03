Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю
Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon в воскресенья после завершения тестового полета к Международной космической станции совершил успешную посадку на море.
Об этом со ссылкой на NASA передает Интерфакс-Украина.
После 19-часового автономного полета, последовавшего за расстыковкой с Международной космической станцией (МКС), в воскресенье спускаемая капсула корабля с астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном после раскрытия всех парашютов приводнилась в 14:48 по времени Восточного побережья США в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида).
Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P
— SpaceX (@SpaceX) August 2, 2020
Экипаж встретило и подобрало специальное спасательное судно Go Navigator.
Это было первое приводнение американского спускаемого корабля, совершенное за последние 45 лет после завершения программы полетов "Аполлонов" в 1975 году.
Первый после почти девятилетнего перерыва вслед за окончанием программы шаттлов пилотируемый космический корабль США Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA, стартовал в свой испытательный полет к МКС 30 мая.
В рамках тестового полета многоразовый корабль доставил на МКС Харли и Бенкена, которые проработали там два месяца вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишины и Иваном Вагнером и американскими астронавтом Крисом Кэссиди.
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Напомним:
30 мая компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA отправила в космос двух американских астронавтов на корабле Crew Dragon. На борт МКС экипаж корабля попал уже 31 мая в 10:29 a.m. EDT (17:29 по киевскому времени).
Старт ракеты особенный тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле частной компании. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.
Сразу после запуска в США в космическом агентстве России отреагировали на успешный старт корабля Crew Dragon частной компанией SpaceX.
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