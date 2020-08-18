"Київавтодор" продовжив обмеження на в'їзд до столиці для вантажівок через спеку

"Київавтодор" продовжив обмеження на в'їзд для великовантажного транспорту в період з 10:00 до 22:00, впроваджене через спеку.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням відомства, поширеним у вівторок, у Києві обмежено в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн у зв'язку з підвищенням денної температури повітря до понад 28 градусів за Цельсієм.

Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва.

Комунальна корпорація звертає увагу, що Управління патрульної поліції Києва здійснює оперативний контроль за дотриманням водіями великовантажних транспортних засобів обмеження руху вулично-дорожньою мережею столиці.

Про зняття обмеження "Київавтодор" повідомить окремо.