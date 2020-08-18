Все разделы
Укр / Рус

"Киевавтодор" продлил ограничение на въезд в столицу для грузовиков из-за жары

Вторник, 18 августа 2020, 12:50
 

"Киевавтодор" продлил ограничение на въезд для большегрузного транспорта в период с 10:00 до 22:00, введенный из-за жары.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу компанию 

Согласно сообщению ведомства, распространенному во вторник, в Киеве ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн в связи с повышением дневной температуры воздуха свыше 28 градусов по Цельсию.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

Коммунальная корпорация обращает внимание, что Управление патрульной полиции Киева осуществляет оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения улично-дорожной сетью столицы.

О снятии ограничения "Киевавтодор" уведомит отдельно

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!