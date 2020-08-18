"Киевавтодор" продлил ограничение на въезд в столицу для грузовиков из-за жары

"Киевавтодор" продлил ограничение на въезд для большегрузного транспорта в период с 10:00 до 22:00, введенный из-за жары.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу компанию

Согласно сообщению ведомства, распространенному во вторник, в Киеве ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн в связи с повышением дневной температуры воздуха свыше 28 градусов по Цельсию.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

Коммунальная корпорация обращает внимание, что Управление патрульной полиции Киева осуществляет оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения улично-дорожной сетью столицы.

О снятии ограничения "Киевавтодор" уведомит отдельно