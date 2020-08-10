Українські сировари "віддали" європейським третину внутрішнього ринку

Українським виробникам сиру довелося віддати третину ринку постачальникам європейського товару

Про це повідомляє Інфагро.

"Конкурувати з продавцями товару з ЄС досить складно - у них і ціна нижча, і асортимент інший. Навіть при нинішній вартості гривні собівартість імпорту сирів залишається досить низькою і вітчизняні сири конкуренції не витримують", - пояснюють експерти.

За попередніми оцінками, споживання сичужних сирів (разом з сирними продуктами) в Україні в першому півріччі зросла на 14%.

І якби не "зліт" імпорту, то і випуск вітчизняних сирів міг би значно збільшитися. За результатами січня-червня доводиться констатувати падіння виробництва на 6% до 60,5 тис. т.

Результат червня 9,5 тис.т (сичужний сир + сирний продукт), що на 10% менше травневого показника.З урахуванням всіх факторів прогнозується подальше падіння виробництва сиру і в другому півріччі.