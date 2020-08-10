Украинские сыроделы "отдали" европейским треть внутреннего рынка

Украинским производителям сыра пришлось отдать треть рынка поставщикам европейского товара.

Об этом сообщает Инфагро.

"Конкурировать с продавцами товара из ЕС весьма сложно – у них и цена ниже, и ассортимент другой. Даже при нынешней стоимости гривны себестоимость импорта сыров остается довольно низкой и отечественные сыры конкуренции не выдерживают", - объясняют эксперты.

По предварительным оценкам, потребление сычужных сыров (вместе с сырными продуктами) в Украине в первом полугодии увеличилось на 14%. И если бы не "взлет" импорта, то и выпуск отечественных сыров мог бы значительно увеличиться. По результатам января-июня приходится констатировать падение производства на 6% до 60,5 тыс. т. Результат июня 9,5 тыс. т (сычужный сыр + сырный продукт), что на 10% меньше майского показателя.

С учетом всех факторов прогнозируется дальнейшее падение производства сыра и во втором полугодии.