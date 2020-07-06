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Ryanair виконав перший рейс з Італії в Україну

Понеділок, 6 липня 2020, 16:36
 

Компанія Ryanair 6 липня виконала перший регулярний рейс з Італії в Україну, доставивши пасажирів з Бергамо в аеропорт Бориспіль.

Про це повідомляє avianews.com

На сьогодні у лоу-коста заплановані ще рейси з Риму до Києва, з Болоньї до Львова, з Бергамо і Болоньї в Одесу, з Бергамо до Харкова.

Фактичним перевізником виступить куплена в 2019 році авіакомпанія Malta Air.

Для пасажирів нічого не зміниться - вони як і раніше зможуть отримувати ті ж послуги на тих же умовах, які надає Ryanair.

Переведення частини флоту на мальтійський сертифікат зроблений для оптимізації витрат на персонал і в рамках стратегії диверсифікації діяльності.

Зараз в групу Ryanair крім ірландського лоу-коста входять також Laudamotion в Австрії, Buzz в Польщі і Malta Air на Мальті.

У найближчі дні Ryanair розширить маршрутну мережу з Італії в Україну до 11 напрямків, за якими лоу-кост планує виконувати 28 рейсів на тиждень.

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