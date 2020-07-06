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Ryanair выполнил первый рейс из Италии в Украину

Понедельник, 6 июля 2020, 16:36
 

Компания Ryanair 6 июля выполнила первый регулярный рейс из Италии в Украину, доставив пассажиров из Бергамо в аэропорт Борисполь.

Об этом сообщает avianews.com

На сегодня у лоу-коста запланированы еще рейсы из Рима в Киев, из Болоньи во Львов, из Бергамо и Болоньи в Одессу, из Бергамо в Харьков. Фактическим перевозчиком выступит купленная в 2019 году авиакомпания Malta Air.

Для пассажиров ничего не изменится — они как и ранее смогут получать те же услуги на тех же условиях, которые предоставляет Ryanair. Перевод части флота на мальтийский сертификат сделан для оптимизации расходов на персонал и в рамках стратегии диверсификации деятельности. 

Сейчас в группу Ryanair помимо ирландского лоу-коста входят также Laudamotion в Австрии, Buzz в Польше и Malta Air на Мальте.

В ближайшие дни Ryanair расширит маршрутную сеть из Италии в Украину до 11 направлений, по которым лоу-кост планирует выполнять 28 рейсов в неделю.

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Ryanair

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