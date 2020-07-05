Буславець: готується пілотний проєкт із закриття шахт у одному з міст

Тимчасова виконувачка обов’язків міністерки енергетики Ольга Буславець заявила, що готується пілотний проєкт із закриття шахт у одному з міст за німецьким досвідом.

Про це вона повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Ми маємо майже 65 мономіст, в яких тільки шахта є тим підприємством, на якому можуть працювати люди. І, як правило, це одна працююча людина, яка годує всю родину", - повідомила вона.

За її словами, на сьогодні є домовленості з німецькою стороною.

"В мене були перемовини з послом Німеччини в Україні стосовно допомоги щодо проведення комплексної роботи в рамках пілотного проєкту з досвідом Німеччини по закриттю шахт якогось мономіста, яке ми визначимо разом з ними по певних критеріях", – повідомила Буславець.

За її словами, цей "пілот" буде реалізований як для вирішення соціальних, екологічних питань, так і для забезпечення роботою тих людей, які проживають у такому мономісті.

Водночас, Буславець сказала, що такого мономіста ще поки не обрали, але за "певні критерії" за якими з робочою групою його будуть.

Нагадуємо:

1 липня під Офісом президента в Києві стався конфлікт між шахтарями, які прийшли на акцію протесту, і поліцією.

30 червня біля Офісу президента шахтарі оголосили безстрокову акцію протесту. Однією з вимог протестувальників було погашення боргів по зарплатах на державних шахтах.