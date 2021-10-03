Зеленський про збиткові шахти: потрібно або дати людям альтернативу, або модернізувати їх

Президент Володимир Зеленський, говорячи про збиткові шахти, заявив, що потрібно або дати людям альтернативу, або модернізувати їх.

Про це йдеться на сайті ОП.

"Зрозуміло, що вони збиткові, але тут питання людей", - заявив президент, додавши, що над цим зараз працюють.

За його словами, складною є ситуація з шахтами Донбасу та у Львівській області.