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Уряд хоче об'єднати "Центренерго" з держшахтами та віддати їх на приватизацію

Середа, 10 листопада 2021, 10:30
 
урядовий портал

Кабінет міністрів розгляне питання передачі "Центренерго" та державних шахт в управління "Енергетичній компанії України" та продаж 100% її акцій.

Про це йдеться у проєкті постанови, внесеному до порядку денного засідання Кабінету міністрів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Міністерство енергетики пропонує відмовитися від ліквідації Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" та передати їй державний пакет акцій "Центренерго" та державні вугільні шахти.

"100% акцій компанії стануть об'єктом великої приватизації", – йдеться у документі.

За даними ЕП, питання об'єднання "Центренерго" з держшахтами розглядалося у Кабміні давно. Для цього планували створити нову компанію.

Використання існуючої компанії дозволить прискорити процес передачі активів на приватизацію.

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Центренерго шахти енергетика уряд приватизація

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