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Укр / Рус

Буславец: готовится пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов

Воскресенье, 5 июля 2020, 15:14
 

Временная исполняющая обязанности Министерка энергетики Ольга Буславец заявила, что готовится пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов по немецкому опыту.

Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.

"У нас есть почти 65 моногородов, в которых только шахта является тем предприятием, на котором могут работать люди. И, как правило, это один работающий человек, кормит всю семью", - отметила она.

По ее словам, на сегодня есть договоренности с немецкой стороной.

"У меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт какого моногорода, которое мы определим вместе с ними по определенным критериям", - сообщила Буславец.

По ее словам, этот "пилот" будет реализован как для решения социальных, экологических вопросов, так и для обеспечения работой тех людей, которые проживают в таком моногороде.

Напоминаем:

1 июля под Офисом президента в Киеве произошел конфликт между шахтерами, которые пришли на акцию протеста, и полицией.

30 июня у Офиса президента шахтеры объявили бессрочную акцию протеста. Одним из требований протестующих было погашение долгов по зарплатам на государственных шахтах.

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шахты

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