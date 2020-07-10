У МВФ закликали уряди країн не кредитувати, а інвестувати в бізнес

Міжнародний валютний фонд закликає уряди країн орієнтуватися на інвестиції в акціонерний капітал, а не на кредитування компаній.

Про це заявила головний економіст МВФ Гіта Гопінат, передає Reuters.

За її словами, враховуючи масштаб шоку, все більше компаній ставатимуть неплатоспроможними, оскільки протягом багатьох місяців їх доходи падають.



"Оскільки виникає важливе питання неспроможності, державна підтримка повинна перейти у бік інвестицій в акції, а не збільшення боргів. Інакше ми отримаємо велику кількість компаній, які виходять з кризи з величезними боргами", - наголосила Гопінат.

У МВФ заявили, що відновлення світової економіки буде "вкрай нерівномірним та вкрай невизначеним", та закликали країни продовжувати вживати агресивних заходів бюджетно-фінансового і грошово-кредитного стимулювання для підтримки економік.

За словами Гопінат, у деяких країнах прискорився ріст цін на продукти харчування, але загальна споживча інфляція, ймовірно, залишиться низькою в більшості регіонів світу, оскільки втрата робочих місць буде стримувати зростання заробітної плати.

"Ми більше занепокоєні щодо того, що інфляція буде занадто низькою, а не надто високою", - підкреслила вона.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз падіння світової економіки у 2020 року до 4,9% із 3%, у першій половині року пандемія коронавірусу мала більш негативний вплив на економічну активність, ніж прогнозувалось раніше.

Економічна правда