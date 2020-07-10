Все разделы
Укр / Рус

В МВФ призвали правительства стран не кредитовать, а инвестировать в бизнес

Пятница, 10 июля 2020, 13:20
 

Международный валютный фонд призывает правительства стран ориентироваться на инвестиции в акционерный капитал, а не на кредитование компаний.

Об этом заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат, передает Reuters.

По ее словам, учитывая масштаб шока, все больше компаний станут неплатежеспособными, поскольку в течение многих месяцев их доходы падают.

"Поскольку возникает важный вопрос несостоятельности, государственная поддержка должна перейти в сторону инвестиций в акции, а не в увеличение долгов. Иначе мы получим большое количество компаний, которые выходят из кризиса с огромными долгами", - отметила Гопинат.

В МВФ заявили, что восстановление мировой экономики будет "крайне неравномерным и крайне неопределенным", и призвали страны продолжать принимать агрессивные меры бюджетно-финансового и денежно-кредитного стимулирования для поддержки экономик.

По словам Гопинат, в некоторых странах ускорился рост цен на продукты питания, но общая потребительская инфляция, вероятно, останется низкой в ​​большинстве регионов мира, поскольку потеря рабочих мест будет сдерживать рост заработной платы.

"Мы больше обеспокоены относительно того, что инфляция будет слишком низкой, а не слишком высокой", - подчеркнула она.

Напомним:

Международный валютный фонд обновил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9% с 3%, в первой половине года пандемия коронавируса имела более негативное влияние на экономическую активность, чем прогнозировалось ранее.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

МВФ компании

powered by lun.ua
Материалы по теме
Новый глава НБУ должен продолжать политику Смолия - МВФ 10 июля 2020, 10:15
МВФ должен "заморозить" выплаты Украине до назначения независимого главы НБУ – Гонтарева 8 июля 2020, 11:23
Додавили банки, додавим и экономику 2 июля 2020, 10:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!