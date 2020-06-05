"Кешбек" від держави: в Італії подвоїлися продажі велосипедів

В Італії подвоїлися продажі велосипедів після запуску державної програми "кешбеку".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere.

За перший місяць роботи, продажі велосипедних магазинів в Італії майже подвоїлися. Починаючи з 5 травня, італійці придбали близько 600 тисяч велосипедів. Однією з причин цього називають запуск державної програми бонусів – "кешбеку" людям, які на початковому етапі виходу з карантину пересядуть на велосипед, щоб уникати громадського транспорту. Таку ініціативу запропонувала міністр інфраструктури.

Скористатися цією програмою можуть мешканці міст з населенням понад 50 тисяч людей.

Компенсацію можна отримати у розмірі 60% від вартості велосипеда, якщо він коштує не більше 500 євро. Для цього необхідно зберегти чеки та зареєструвати дані у спеціальному додатку, використовуючи свій електронний підпис (Spid). "Кешбек" від держави має прийти через декілька днів.

Скільки людей вже отримали "кешбек", поки не повідомляється.

Нагадаємо, раніше Мілан оголосив про намір впровадити одну з найамбітніших в Європі схем перерозподілу вуличного простору на користь велосипедистів і пішоходів у відповідь на кризу з коронавірусом.