“Кэшбек” от государства: в Италии удвоились продажи велосипедов

В Италии удвоились продажи велосипедов после запуска государственной программы "кэшбек".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere.

За первый месяц работы, продажи велосипедных магазинов в Италии почти удвоились. Начиная с 5 мая, итальянцы приобрели около 600 000 велосипедов. Одной из причин этого называют запуск государственной программы бонусов - "кэшбек" людям, которые на начальном этапе выхода из карантина пересядут на велосипед, чтобы избежать общественного транспорта. Такую инициативу предложила министр инфраструктуры.

Воспользоваться этой программой могут жители городов с населением более 50 000 человек.

Компенсацию можно получить в размере 60% от стоимости велосипеда, если он стоит не более 500 евро. Для этого необходимо сохранить чеки и зарегистрировать данные в специальном приложении, используя свою электронную подпись (Spid). "Кэшбек" от государства должно прийти через несколько дней.

Сколько людей уже получили "кэшбек", пока не сообщается.

Напомним, ранее Милан объявил о намерении внедрить одну из самых амбициозных в Европе схем перераспределения уличного пространства в пользу велосипедистов и пешеходов в ответ на кризис с коронавируса.