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Бюджетний комітет Ради погодив виділення 2,6 мільярда для МВС із COVID-фонду

П'ятниця, 19 червня 2020, 13:42
 

Бюджетний комітет на засіданні 19 червня погодив виділення 2,6 млрд грн на виплати МВС із Фонду боротьби з коронавірусом.

Про це повідомила у Facebook нардепка від "Голосу" Олександра Устінова.

За її словами, проти голосував нардеп від "Голосу" Володимир Цабаль, 2 утримались, 16 - голосували "за".

"І тут найцікавіше! Виявляється протоколу засідання немає, відео-фіксаціі - немає! Іх бюджетний комітет ніколи не веде!", - написала Устінова.

У своєму попередньому пості вона опублікувала документ із фінансово-економічними розрахунками МВС щодо потреб в додаткових коштах.

Відповідно до документа, МВС запросило доплату до зарплат у 50% для 81 600 співробітників, які задіяні в боротьбі з COVID-19.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 10 червня схвалив виділення МВС 2,7 млрд грн на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам, які безпосередньо зайняті у боротьбі з коронавірусом.

У травні Міністерство внутрішніх справ офіційним листом звернулось до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання 2,5 мільярда гривень на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину.  

Економічна правда

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бюджет Рада МВС Аваков

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