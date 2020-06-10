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Кабмін виділив 2,7 мільярда на доплати структурам МВС

Середа, 10 червня 2020, 13:45
 

Кабмін на засіданні 10 червня виділив МВС 2,7 млрд грн на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам, які безпосередньо зайняті у боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду.

Зокрема, Апарату МВС виділили 171,08 млн грн, Нацгвардії - 125,1 млн грн, Адміністрації Державної прикордонної служби - 103,7 млн грн, ДСНС - 51,3 млн грн, Нацполіції - 2,2 млрд грн.

Нагадаємо:

У травні Міністерство внутрішніх справ офіційним листом звернулось до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання 2,5 мільярда гривень на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину.  

Економічна правда

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Кабмін МВС

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