Бюджетный комитет Рады согласовал выделение 2,6 миллиарда для МВД из COVID-фонда

Бюджетный комитет на заседании 19 июня одобрил выделение 2,6 млрд грн на выплаты МВД из Фонда борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщила в Facebook нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

По ее словам, против голосовал только нардеп от "Голоса" Владимир Цабаль, 2 воздержались, 16 - голосовали "за".

"И здесь самое интересное! Оказывается, протокола заседания нет, видео-фиксации - нету! Их бюджетный комитет никогда не ведет!", - написала Устинова.

В своем предыдущем посте она опубликовала документ с финансово-экономическими расчетами МВД относительно потребностей в дополнительных средствах.

Согласно документу, МВД запросило доплату к зарплатам в 50% для 81 600 сотрудников, задействованных в борьбе с COVID-19.

Напомним:

Кабмин на заседании 10 июня одобрил выделение МВД 2,7 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам, которые непосредственно заняты в борьбе с коронавирусом.

В мае Министерство внутренних дел официальным письмом обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю по предоставлению 2,5 миллиарда гривен на доплаты полицейским, нацгвардийцям и пограничникам на время карантина.

Экономическая правда