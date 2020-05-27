Підприємці поскаржилися уряду, який не дозволив експорт засобів захисту за кордон

Представники федерації роботодавців та виробників засобів щодо протидії COVID-19 закликали або дозволити експорт товарів, або закуповувати товари вітчизняного виробника, щоб вони не нагромаджувались на складах підприємств.

Джерело: засідання Кабміну 27 травня

Пряма мова представника виробників: "Легка українська промисловість проінвестувала у виробництво масок і костюмів значні кошти. Щоденно ми можемо виробляти 400 тисяч халатів ізоляційних, костюмів біологічного захисту – 240 тисяч та масок медичних 20 мільйонів.

На складах знаходиться масок медичних 40 мільйонів, біля 6 тисяч халатів.

Прохання таке, у доопрацюванні врахувати те, що українська промисловість готова забезпечити захист від COVID-19, в разі замовлення МОЗ, тому врахувати по позиціям і ті позиції, які мають запас міцності відкласти прийняття рішення урядом мінімум на 2 тижні.

Якщо МОЗ, як замовник, вирішить, що не вистачає, тоді продовжуйте експорт, а наразі ми не можемо. Ми випрацювали, поставили на склади і не можемо експортувати. Це нонсенс".

Деталі: 27 травня Кабінет міністрів продовжив заборону експорту засобів протиепідемічного захисту на ще один місяць, до 01.07.2020.

Також уряд дозволив експорт деяких водонепроникних лабораторних костюмів та одноразових ізоляційних медичних халатів.

Відповідну постанову Кабмін прийняв із доопрацюванням в одноденний термін.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на прохання представника федерації роботодавців та виробників протиепідемічних засобів відповів, що існує договір з ДП "Державні медзакупівлі", яке має віддавати перевагу українському виробнику під час закупівлі медзасобів. Шмигаль зазначив, що тепер відчизняні виробники матимуть "хороше державне замовлення".

При цьому прем'єр додав, що в українські медзаклади планують закупити 3-місячний запас засобів індивідуального захисту.

Наразі, за словами Шмигаля, 70% закладів першої черги забезпечені відповідними засобами на 1 місяць, тому закупівлі продовжать.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що держава готова закуповувати відчизняні товари біологічного захисту, якщо вони будуть відповідати усім стандартам ДСТУ, бо в Україні високий відсоток захворюваності на коронавірус серед медиків.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський дорікнув прем’єру Денису Шмигалю, що лікарні не забезпечені засобами індивідуального захисту і заявив, що триматиме подібні закупівлі Міністерства охорони здоров’я на особистому контролі.

Українська правда