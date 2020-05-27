Предприниматели пожаловались Кабмину, который не позволил экспорт средств защиты за границу

Представители федерации работодателей и производителей средств по противодействию COVID-19 призвали или разрешить экспорт товаров, или закупать товары отечественного производителя, чтобы они не накапливались на складах предприятий.

Источник: заседание Кабмина 27 мая

Прямая речь представителя производителей: "Легкая украинская промышленность проинвестировала в производство масок и костюмов значительные средства. Ежедневно мы можем производить 400 тысяч халатов изоляционных, костюмов биологической защиты - 240 тысяч и масок медицинских 20 миллионов.

На складах находится масок медицинских 40 миллионов, у 6 тысяч халатов.

Просьба такая, в доработке учесть, что украинская промышленность готова обеспечить защиту от COVID-19, в случае заказа Минздрава, поэтому учесть те позиции, которые имеют запас прочности и отложить принятие решения правительством по ним минимум на 2 недели.

Если Минздрав, как заказчик, решит, что не хватает, тогда продолжайте экспорт, а сейчас мы не можем. Мы выработали, поставили на склады и не можем экспортировать. Это нонсенс".

Детали: Кабинет министров продлил запрет экспорта средств противоэпидемической защиты на еще один месяц, до 01.07.2020.

Также правительство разрешило экспорт некоторых водонепроницаемых лабораторных костюмов и одноразовых изоляционных медицинских халатов.

Соответствующее постановление Кабмин принял с доработкой в ​​однодневный срок.

Премьер-министр Денис Шмыгаль по просьбе представителя федерации работодателей и производителей противоэпидемических средств ответил, что существует договор с ГП "Государственные медзакупки", которое должно отдавать предпочтение украинскому производителю при закупке медсредств.

Шмыгаль отметил, что теперь отечественные производители будут иметь "хороший государственный заказ".

При этом премьер добавил, что в украинские медучреждения планируют закупить 3-месячный запас средств индивидуальной защиты.

Сейчас, по словам Шмыгаля, 70% учреждений первой очереди обеспечены соответствующими средствами на 1 месяц, поэтому закупки продлят.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что государство готово закупать отечественные товары биологической защиты, если они будут соответствовать всем стандартам ГОСТа, поскольку в Украине высокий процент заболеваемости на коронавирус среди медиков.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский упрекнул премьера Дениса Шмыгаля, что больницы не обеспечены средствами индивидуальной защиты и заявил, что будет держать подобные закупки Министерства здравоохранения на личном контроле.