Кошти з "єПідтримки" звільнили від податку на доходи

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Тисяча гривень, яку вакциновані громадяни отримають на рахунки, не оподатковуватиметься як доходи фізосіб, водночас залишається військовий збір.

Відповідний закон №4577 Верховна Рада ухвалила 17 грудня з підтримкою у 287 голосів.

До другого читання з-під оподаткуванням податком на доходи фізосіб звільнили і тисячу гривень, отриманих в рамках програми "єПідтримка".

Водночас голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев пропонував звільнити ці кошти з-під оподаткування військовим збором (правка №3). Проте коли цю правку поставили на підтвердження, парламентарі її відхилили.

Також до 1 січня 2024 року знижують ставку податку на додану вартість до 7% на квитки на всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи. Таким чином депутати хочуть стимулювати попит і розширити доступність спортивних заходів.

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Нагадуємо:

Проєкт Універсал банку monobank та банк російського бізнесмена Михайла Фрідмана Альфа-банк 16 грудня розпочали перші виплати за програмою єПідтримка.

Українці відкрили у банках понад мільйон карток для отримання виплат за програмою "єПідтримка".

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен повністю вакцинований українець отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія".

На цю ініціативу президента з державного бюджету виділили 11 мільярдів гривень – 8 з бюджету 2021 року і 3 з бюджету 2022.

Економічна правда