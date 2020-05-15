За тиждень продукти харчування незначно подорожчали — НБУ

За тиждень продукти харчування незначно подорожчали - на 0,2%, у цілому за місяць продукти подорожчали на 0,6%.

Про це йдеться у щотижневому звіті НБУ.

Зазначається, що основним фактором зростання цін залишалося подорожчання яєць.

У НБУ зазначають, що це може бути пов'язано зі зменшенням їх пропозиції на тлі низької рентабельності.

За даними регулятора, на цьому тижні яйця подорожчали на 0,7%, а з минулого місяця - на 16,6%.

Також зросли ціни на м'ясо (0,3%), макарони (0,2%), фрукти (2,2%) та овочі (0,2%).

Водночас ціни на овочі борщового набору, зокрема, на капусту, картоплю, буряк та цибулю, знизились. Лимони за тиждень подешевшали на 10%, риба - на 0,7%, молоко і цукор - на 0,2%.

За даними НБУ, ціни на ліки і паливо залишалися стабільними після падіння в попередньому місяці, а через ослаблення карантинних заходів припинилося зростання цін на доставку їжі.

Економічна правда