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За неделю продукты питания незначительно подорожали — НБУ

Пятница, 15 мая 2020, 19:00
 

За неделю продукты питания незначительно подорожали - на 0,2%, в целом за месяц продукты подорожали на 0,6%.

Об этом говорится в еженедельном отчете НБУ.

Отмечается, что основным фактором роста цен оставалось подорожание яиц.

В НБУ отмечают, что это может быть связано с уменьшением их предложения на фоне низкой рентабельности.

По данным регулятора, на этой неделе яйца подорожали на 0,7%, а с прошлого месяца - на 16,6%.

Также выросли цены на мясо (0,3%), макароны (0,2%), фрукты (2,2%) и овощи (0,2%).

В то же время цены на овощи борщового набора, в частности, на капусту, картофель, свеклу и лук, снизились. Лимоны за неделю подешевели на 10%, рыба - на 0,7%, молоко и сахар - на 0,2%.

По данным НБУ, цены на лекарства и топливо оставались стабильными после падения в предыдущем месяце, а из-за ослабления карантинных мероприятий прекратился рост цен на доставку еды.

Экономическая правда

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НБУ продукты цена

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