Зеленський обговорив з держсекретарем США можливість отримання кредиту 

Президент Володимир Зеленський обговорив з державним секретарем США Майком Помпео можливості отримання Україною від Сполучених Штатів кредитних гарантій для стабілізації економіки.

Про це йшлося у телефонній розмові між представниками держав.

Також Зеленський подякував американській стороні за виділення цільової допомоги Україні для боротьби з коронавірусом.

"Вдячний США за виділення цільової допомоги, 1,2 мільйона доларів, на боротьбу з коронавірусом", – зазначив президент.

Повідомляється, що можлива допомога може піти на додаток до ресурсів, які Україна планує отримати від МВФ, Світового банку та інших іноземних партнерів.

Нагадуємо:

Україна в переговорах із Міжнародним валютним фондом узгодила рамку доходів і дефіциту оновлюваного держбюджету на 2020 рік і сподівається отримати від Фонду в держбюджет для фінансування дефіциту 5 мільярдів доларів.

Світовий банк привітав прийняття закону про ринок землі, проте вказав на важливість допуску до ринку юридичних осіб для гарантування конкуренції. Також у банку закликали прийняти нові закони.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна найближчими тижнями підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом.

Для угоди з Міжнародним валютним фондів про нову програму макрофінансової допомоги на 5,5 мільярда доларів залишалося виконати два prior actions: прийняття закону про ринок землі і проект закону про екс-власників збанкрутілих банки.

30 березня Верховна Рада у першому читанні підтримала "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

У законопроект нардепи вже подали 5 тис. Поправок до другого читання, що може істотно затягнути його розгляд. Останній день подачі поправок - 6 квітня.

31 березня Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Нещодавно, президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів, а спільно від Світового банку, МВФ та ЄБРР Україна може отримати "щонайменше" 10 млрд дол

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Економічна правда